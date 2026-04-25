В Балашихе прошло торжество ко Дню открытия пункта отбора на службу по контракту

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню открытия пункта отбора на военную службу по контракту, прошло в Балашихе. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалова, главы городских округов Балашиха и Реутов Сергей Юров и Алексей Ковязин и Герой Российской Федерации, президент Ассоциации социальной защиты «Братство краповых беретов „Витязь“ Сергей Лысюк, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Сегодня Центр признан лучшим по оценке Министерства обороны. И это говорит о том, что здесь все делают свое дело на отлично. Мы благодарим всех, кто здесь служит и работает, кто уже 3 год выполняет поставленные задачи», — сказал Игорь Брынцалов.

В рамках торжественного мероприятия были отмечены ключевые достижения ведомства. За эффективную организацию работы по комплектованию ВС РФ военнослужащими, проходящими службу по контракту, были вручены благодарности губернатора Московской области, почетные грамоты Московской областной Думы и благодарственные письма главы городского округа Балашиха.

«Три года назад мы открыли этот пункт по решению губернатора Московской области. Все это проходило в условиях идущей специальной военной операции, и задача по созданию пункта была крайне важна. И сегодня, уже спустя время, мы можем подвести итог проделанной работы. Это огромный труд всех подразделений — военных, врачей, специалистов коммунальных систем, представителей Центра ГО и ЧС и ветеранов Вооруженных сил. Благодарю всех тех, кто сегодня работает на этом пункте», — отметил Сергей Юров.

В рамках мероприятия также была организована отправка гуманитарной помощи бойцам СВО. Общий объем груза, подготовленного активистами Единой России и жителями Балашихи и Реутова, составил более 10 т. В его состав вошли сети, генераторы, продовольственные наборы, медицинские препараты и одежда.

Первый в России единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту Центра специального назначения «Витязь» начал работу в Балашихе 24 апреля 2023 года.

Пункт отбора на Восточном шоссе функционирует как полноценный подготовительный центр. Здесь граждане получают квалифицированную помощь, проходят необходимые процедуры и могут начать путь к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. С начала работы на пункт отбора обратилось больше 55 тыс. человек, из них контракт заключило более 45 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркивал, что Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту открыт для того, чтобы уделять максимальное внимание бойцам. По этому вопросу идет постоянный контакт с Минобороны России.

«В Балашихе мы открыли пункт приема, потому что это важно. Важно уделить максимально внимания тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.