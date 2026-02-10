В Балашихе проходит акция по сбору продуктов для участников спецоперации

В Балашихе стартовала акция «СВОя еда», направленная на сбор сушеных овощей и фруктов для военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе проходит гуманитарная акция «СВОя еда», организованная местным штабом комитета семей воинов Отечества. Жители округа собирают сушеные овощи и фрукты для участников специальной военной операции. Такие продукты удобны для хранения, богаты витаминами и востребованы в полевых условиях.

Руководитель комитета семей воинов Отечества округа Ольга Бортновская отметила, что даже небольшой вклад важен для защитников Отечества. По ее словам, передаваемые продукты — это не только помощь, но и знак поддержки и благодарности военнослужащим.

Волонтеры принимают, сортируют и упаковывают собранную продукцию. После завершения акции гуманитарная помощь будет отправлена в зону проведения специальной военной операции для передачи бойцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.