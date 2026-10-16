В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Александру Сивакову

Мемориальную доску погибшему участнику специальной военной операции Александру Сивакову открыли 16 октября на фасаде дома № 3 на улице Солнечной в микрорайоне Новый Свет в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии участвовали Герой России, руководитель Балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель совета депутатов округа Геннадий Попов, депутат совета депутатов Олег Зверев, близкие Александра Сивакова и жители Балашихи.

«Пообщавшись с его мамой, я еще раз убедился: истинный патриотизм зависит от родительского воспитания. Александр — это человек, который сам выбрал свой путь, не испугался трудностей и принял решение защищать нашу страну. Он отдал самое дорогое — свою жизнь», — сказал Иван Клещерев.

Александр Сиваков родился 26 февраля 1983 года и вырос в Балашихе. Учился в школе № 25, получил среднее образование. Работал охранником и автослесарем. В 2023 году добровольцем отправился на фронт. Он погиб при защите Родины 2 июля 2025 года и был посмертно награжден орденом Мужества.

«С детства мой сын был добрым, отзывчивым и смелым мальчиком. Мы, его семья, обещаем хранить память о нем», — сказала мать Александра Валентина Петровна.

В Балашихе увековечивают память погибших участников СВО: в их честь открывают мемориальные доски, создают муралы, называют улицы и школы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.