В Апрелевке прошла встреча с семьями участников специальной военной операции

В здании Территориального управления Апрелевка прошла очередная встреча с семьями участников специальной военной операции (СВО). В теплой атмосфере, за чашкой чая, начальник Территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко и депутат совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Виталий Тамаркин выслушали истории семей и поздравили их с наступающим Новым годом, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На встрече обсуждались текущие вопросы, волнующие семьи, связанные с службой их близких, а также возможности социальной и материальной поддержки. Участники мероприятия могли поделиться своими переживаниями и задать вопросы, что создало атмосферу доверия и взаимопонимания.

Дмитрий Кожушко выразил признательность семьям за их поддержку и мужество в условиях, когда их близкие находятся на службе. Он отметил, что Территориальное управление Апрелевка всегда готова прийти на помощь и поддержать семьи, которые сталкиваются с трудностями.

Виталий Тамаркин также поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и отметил важность единства и поддержки, которые необходимы как семьям, так и бойцам.

Такие встречи способствуют укреплению связи между властью и гражданами, а также помогают создать атмосферу солидарности и понимания в обществе, особенно в непростые времена.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.