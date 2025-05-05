Украина не станет пытаться нанести удар по параду Победы в Москве из-за присутствия на нем председателя КНР Си Цзиньпина, полагает экс-командир украинского батальона «Айдар»* Евгений Дикий. Ранее Киев намекал, что может попробовать атаковать военный парад по случаю 9 Мая, сообщает «Страна.ua» .

«С военной точки зрения этот парад — это абсолютно законная и жирная конвенционная цель», — утверждает экс-командир украинских боевиков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекал, что ВСУ могут попытаться атаковать парад Победы в Москве. Он утверждал, что российские власти «переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают».

Россия объявляла перемирие в дни 80-летия Победы, которое продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Москва призывала Киев последовать своему примеру и прекратить огонь на три дня, однако Зеленский отверг это предложение.

* Организация признана террористической и запрещена в России.