Ушедший на СВО Прилепин оказался в тысяче километров от фронта

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин, который ранее объявил о возвращении в зону СВО, оказался в Санкт-Петербурге. Он посетил встречу в местном Горном университете, сообщает «Форпост Северо-Запад» .

В ходе мероприятия писатель вручал свои книги с авторскими автографами. Во время выступления перед собравшимися Прилепин подчеркнул, что петербургский вуз играет важную роль в сопротивлении доминированию Запада и развитии суверенитета в российской образовательной сфере.

«К счастью, страна еще не утратила необходимые для лидерства компетенции. Благодаря таким интеллектуальным центрам, как Санкт-Петербургский Горный», — сказал общественник.

В конце октября Прилепин в интервью ТАСС рассказывал, что решил подписать контракт и вернуться на фронт. Тогда он объяснял свое решение тремя причинами: необходимостью «отвечать за слова», гибелью боевых товарищей и «глобальными» идеями, касающимися напряженных отношений с западными странами.

