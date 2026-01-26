«Упырь-18»: какие дроны поступили на вооружение российской армии

сегодня в 08:42

В российскую армию поступили новые дроны повышенной грузоподъемности «Упырь-18». Их уже начали применять в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на «Уралдронзавод».

Данные беспилотники могут нести 10-килограммовую мину на десятки километров и поражать с помощью нее укрепленные блиндажи противника. Благодаря повышенной грузоподъемности дроны можно применять для снабжения подразделений у линии фронта.

Свое название «Упырь-18» получил из-за 18-дюймовой рамы. Представители «Уралдронзавода» отметили, что готовы нарастить производство этих беспилотников.

«Уралдронзавод» основан в Свердловской области. Предприятие производит такие БПЛА, как «Упырь» и «Бердыш».

Ранее ВС РФ ударили по предприятиям военной промышленности Украины. Атака проводилась в ответ на террористические удары ВСУ по гражданским объектам в РФ.

