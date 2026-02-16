Управдомы Подмосковья отправили гуманитарную помощь бойцам СВО к 23 февраля

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 18:47

Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области совместно с благотворительным фондом «Башня» и отделением «Боевое братство» собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО в преддверии Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководитель аппарата Ассоциации Роман Назаров вновь отправился на фронт в качестве волонтера, чтобы лично передать собранные управдомами термобелье, термоноски, футболки, энергетическое питание и питьевую воду. Он подчеркнул, что поддержка фронта и помощь защитникам страны — проявление настоящего патриотизма.

В этот раз бойцам также передадут самонагревающиеся грелки для рук и ног, химические источники света, хемилюминесцентные палочки, энергетические батончики, полевую баню, коптеры, дроны, расходные материалы, генераторы, медикаменты и другие необходимые вещи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.