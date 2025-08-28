Уникальный робототехнический комплекс отправили жители Коломны в зону СВО

сегодня в 18:25

Партию дополнительной помощи отправили жители Коломны землякам в зону СВО. Руководитель общественной организации «Наставник» Эдуард Зарубаев передал для военнослужащих, участвующих в СВО, наземный робототехнический комплекс «Моровей». Эта техника предназначена для транспортировки грузов весом до 50 кг в труднодоступные места, а также для выполнения боевых задач, таких как минирование, разминирование, разведка, огневая поддержка, запуск дронов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в посылку вошли 10 спальников. Поскольку погода становится все прохладнее, такая вещь крайне необходима нашим военным, обеспечивая дополнительный комфорт и защиту от низких температур в полевых условиях.

Это далеко не первая партия груза, которую собирает общественная организация «Наставник» для военнослужащих. Она регулярно оказывает поддержку солдатам, защищающим интересы нашей страны в зоне СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.

В Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.