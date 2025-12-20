На территории Сумской области ликвидирован офицер Вооружённых сил Украины капитан Александр Соколовский, участвовавший во вторжении в Курскую область. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«В Сумской области ликвидирован командир роты 17-й отдельной тяжелой механизированной бригады капитан Соколовский Александр Вячеславович 28.09.1992 года рождения из Кривого Рога», — сказал собеседник агентства.

Представитель силовых структур уточнил, что Соколовский был уничтожен на теткинско-глушковском направлении. По данным источника, украинский офицер воевал добровольцем с начала конфликта на востоке Украины, а также принимал непосредственное участие во вторжении подразделений ВСУ в Курскую область в августе 2024 года.

Наступление украинских сил тогда было остановлено, а к концу апреля 2025 года, согласно докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция по освобождению территории региона была завершена.

Военные следственные органы СК России продолжают документировать и расследовать преступления, совершённые военнослужащими ВСУ на территории приграничных российских регионов.



