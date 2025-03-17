«Умереть дома»: дочь рассказала об авторе предсмертного дневника из-под Суджи

Жительница курского села Мартыновка, написавшая предсмертный дневник, отказывалась покидать Суджанский район вопреки опасности. По словам дочери погибшей Елены, ее мать «хотела умереть в своем доме», сообщает РЕН ТВ .

Женщина жила в селе Мартыновка под Суджей, которую недавно освободили российские войска. По словам ее дочери, мать погибла в феврале 2025 года.

«У нее черепно-мозговая травма. Но еще ничего не доказано. Может, ударили чем-то, не знаю», — сказала Елена.

Зять погибшей приезжал к ее дому и стучался в двери, однако их никто не открывал. Позже село закрыли на въезд.

По словам дочери погибшей, во дворе ее матери был подвал, где местные жители прятались от обстрелов.

Фотографии предсмертного дневника женщины публиковали бойцы отряда «Питерского» спецназа «Ахмат». В своих заметках жительница Курской области рассказывала о жизни в украинской оккупации.

«В хате три градуса тепла, скоро конец. <…> Окна все выбиты, шифер с сарая падает, и с хаты течь будет. <…> Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех», — писала женщина в предсмертном дневнике.