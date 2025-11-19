Умер воевавший на СВО герой, спасший мир от 200 млн доз героина

В 2010 году Милованов, будучи представителем Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, после упразднения — Главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД РФ), принимал участие в первой в истории совместной антинаркотической операции России и США на территории Афганистана. Целью рейда было уничтожение лабораторий по производству героина и морфина. Тогда совместными усилиями были ликвидированы предприятия, что нанесло драгдилерам ущерб на сумму около 1 миллиарда долларов. Изъятого героина хватило бы на 200 миллионов разовых доз, уточняет Lenta.ru.

По словам Александра Сладкова, Алексей Милованов, известный своим участием в этой исторической операции, позже отправился в зону СВО. Там он отслужил по двум контрактам в добровольческом корпусе и готовился к третьему.

Судя по публикации журналиста, Милованов мог умереть из-за проблем с сердцем.

«Леша Милованов от нас ушел… Жалко как… <…> Хороший был человек, как-то даже по-детски честный. Шебутной. Но правильный, абсолютно правильный. Он не говорил, как надо делать, он сам так и делал. Собирался подписать очередной контракт, сердце…» — написал Сладков.

