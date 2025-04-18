Украинский призывник пытался сбежать в Молдавию в бочке с растительным маслом

Пограничная служба Украины в одном из грузовиков на границе с Молдавией нашла призывника, который не хотел отправляться на службу в ВСУ. Он пытался незаконно покинуть страну в бочке с растительным маслом, сообщается в Telegram-канале украинского ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что молодой человек по пояс погрузился в растительное масло, закрепив себя в емкости с помощью трех тросов. Таким креативным способом он смог доехать от Винницы до пограничного пункта.

Водитель грузовика, который вез цистерну с растительным маслом, знал, что в бочке находилось не только заявленное в документах содержимое, но и мужчина, который хотел нелегально покинуть Украину.

В итоге уклониста достали из бочки с маслом и задержали для дальнейшего разбирательства вместе с водителем.