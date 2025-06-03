Украинский дрон сбили над Крымским мостом

Беспилотник ВСУ сбили прямо над Крымским мостом утром во вторник, его обломки упали на дорогу, сообщает Mash .

Инцидент произошел в районе 6 часов утра. По реактивному БПЛА противника отработала система ПВО.

В момент появления дрона по мосту еще ехали автомобили со стороны Тамани, обломки упали на дорогу. Пострадавших в инциденте нет, повреждений на мосту тоже нет.

После ЧП мост был закрыт на три часа, так как специалистам нужно было проверить дорогу и убрать обломки.

Последний раз система ПВО отрабатывала прямо над Крымским мостом в 2024 году. Тогда перехватили ракеты ATACMS.

Также прошлой ночью над российскими регионами и Азовским морем сбили восемь дронов ВСУ самолетного типа.