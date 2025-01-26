Украинский беспилотник сбили при попытке атаки на Энергодар

Он отметил, что детонация аппарата произошла в небе. В городе разрушений и пострадавших нет.

«Эта уже вторая атака на текущей неделе. Предыдущая была 22 января. Обе террористические атаки были нацелены на центр города, где кипит мирная городская жизнь», — написал пухов в своем Telegram-канале.

Врио главы Энергодара попросил горожан быть предельно внимательными и осторожными, на улице смотреть, что небо чистое, а также избегать открытых пространств.