Украинский беспилотник подорвал мирного жителя Белгородской области
Гладков: FPV-дрон ВСУ ранил мужчину в шею, грудь и живот в Белгородской области
Фото - © РИА Новости
В Новостроевке-Первой Грайворонского округа Белгородской области в результате детонации FPV-дрона ранения получил мирный житель. Мужчина находится в тяжелом состоянии, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
У мирного жителя минно-взрывная травма. У него также осколочные ранения шеи, живота, груди, ног, рук.
Мужчину привезли в Грайворонскую ЦРБ. Его оперируют.
Мирному жителю оказывают нужную помощь. Информацию о случившемся узнают.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.