Украинские войска вновь обстреляли Брянскую область
Богомаз: 1 БПЛА самолетного типа ВСУ ликвидировали над Брянской областью
Беспилотник самолетного типа ВСУ заметили и ликвидировали средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.
На место происшествия выехали сотрудники служб.
Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА самолетного типа над Брянской областью.