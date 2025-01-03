Украинские войска вновь обстреляли Брянскую область

Богомаз: 1 БПЛА самолетного типа ВСУ ликвидировали над Брянской областью
Спецоперация

Беспилотник самолетного типа ВСУ заметили и ликвидировали средствами противовоздушной обороны над Брянской областью. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Никто не пострадал. Разрушения отсутствуют.

На место происшествия выехали сотрудники служб.

Ночью средства противовоздушной обороны уничтожили три БПЛА самолетного типа над Брянской областью.