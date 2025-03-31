Украинские спецслужбы пытаются вербовать российских ветеранов СВО
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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в эксклюзивном интервью РИА Новости раскрыл схему вербовочной деятельности украинских спецслужб.
По его данным, под прикрытием правозащитных организаций осуществляется целенаправленная работа по вовлечению ветеранов спецоперации и их семей в экстремистскую деятельность.
«Используя мониторинг соцсетей и СМИ, украинские операторы выявляют недовольных, акцентируя проблемы социальной адаптации и медицинского обеспечения», — пояснил Гребенкин.
Особую активность, по его словам, проявляют бежавшие из России «псевдограждане», координирующие эту работу из-за рубежа.
Для противодействия деятельности вражеских спецслужб, необходимо усиление кибермониторинга подозрительных сообществ, совершенствование системы поддержки ветеранов, информационная работа с участниками СВО.