Украинку в декрете поставили на учет в ВСУ

Жительница Киева, находящаяся в декрете с восьмимесячным ребенком, с удивлением обнаружила, что ее поставили на учет в военкомате. В ВСУ заявили, что это произошло якобы случайно, сообщает РИА Новости .

Украинка рассказала в соцсетях, что ей даже присвоили воинское звание. При этом в сухопутных войсках ВСУ отметили, что произошла ошибка, но удалять данные не стали.

Там заявили, что изменить внесенную в базу информацию о военнообязанных невозможно из-за технических ограничений.

Также в ВСУ признали, что подобный случай не единичный. Ранее женщин на Украине уже ставили на воинский учет якобы случайно.

Украинские СМИ писали, что все больше девушек жалуются на то, что военкоматы объявляют их в розыск как уклоняющихся от мобилизации, хотя у них нет военного или медицинского образования. Также на Украине появились баннеры лозунгом, призывающим женщин вступить в ВСУ.

Ранее во Львове сотрудники ТЦК попытались схватить мобилизованного украинца на улице. Но тот оказал сопротивление и перерезал одному из военнослужащих горло.

