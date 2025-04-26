Украина создала «оружие мечты» Droid TW, но его сложно использовать на поле боя

Украина разработала «оружие мечты» — наземный роботизированный комплекс Droid TW. Он якобы должен применяться для огневой поддержки, разведки на поле боя, но с ним «что-то пошло не так», сообщает « Царьград » со ссылкой на украинский Telegram-канал Military Analytics.

По заявлению изготовителя, робот функционирует на искусственном интеллекте. Он автоматически распознает солдат противника и наносит урон, действуя на расстоянии один километр. Управляется Droid TW дистанционно.

Также у дроида есть тепловизоры, которые дают возможность стрелять даже ночью. При этом развернуть комплекс можно за пять минут.

Однако есть проблема — у Украины недостаточно денег для массового производства таких устройств. Также их непросто использовать на поле боя для выбранной ВСУ тактики.