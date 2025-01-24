Украина пыталась убить главных российских переговорщиков атакой по Ил-76

Год назад — 24 января 2024 года — произошло крушение военно-транспортного самолета. В тот роковой день американская ракета, выпущенная украинскими силами, поразила Ил-76, целью ВСУ были главные российские переговорщики, но именно их не было на борту того самолета, сообщает SHOT .

На борту сбитого Ил-76 находились не только члены экипажа, но и пленные военнослужащие с украинской стороны. Их везли для обмена, но ВСУ подорвали военное воздушное судно со своими же людьми.

Предполагается, что истинной целью атаки были российские переговорщики — Сергей Егоров и Шамсаил Саралиев. Самолет упал вблизи села Яблоново 24 января 2024 года около 11:00.

Тогда планировался масштабный обмен пленными по схеме «192 на 192» в приграничной зоне между Харьковской и Белгородской областями. Среди 74 погибших было 65 украинских военных. За проявленное мужество экипаж российского воздушного судна был посмертно удостоен государственных наград.

Предполагалось, что на борту будут находиться ключевые российские переговорщики — генерал Сергей Егоров и депутат Государственной Думы Шамсаил Саралиев. Однако планы изменились в последний момент, и их поездка не состоялась. Украинские вооруженные силы, осуществившие атаку, намеревались поразить именно этих высокопоставленных переговорщиков от российской стороны, но ошиблись и убили своих людей.