Украина опровергла убийство конструктора БПЛА Гуменного при подрыве в Харькове

Министр обороны Украины Рустем Умеров не делал заявлений о гибели конструктора БПЛА Андрея Гуменного, заявила пресс-служба Минобороны Украины. Ранее украинские СМИ со ссылкой на главу Минобороны писали, что известный проектировщик погиб при подрыве его машины в Харькове.