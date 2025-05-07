Украина опровергла убийство конструктора БПЛА Гуменного при подрыве в Харькове
Министр обороны Украины Рустем Умеров не делал заявлений о гибели конструктора БПЛА Андрея Гуменного, заявила пресс-служба Минобороны Украины. Ранее украинские СМИ со ссылкой на главу Минобороны писали, что известный проектировщик погиб при подрыве его машины в Харькове.
Украинское ведомство назвало такую информацию фейком.
«Обращаем внимание: у министра (Умерова — ред.) нет официальных аккаунтов в Telegram», — говорится в сообщении.
Об убийстве Гуменного сообщала украинская «Страна.ua», ссылаясь на якобы слова министра обороны страны. Позже издание отредактировало новость, добавив, что «пока непонятен источник данной информации».