Что такое комендантский час для подростков и как могут наказать за его нарушение

В материале РИАМО рассказываем о комендантском часе для несовершеннолетних: когда конкретно детям запрещено находиться на улице и какое за это предусмотрено наказание.

Что такое комендантский час для подростков и зачем он нужен Фото - © Freepik.com Комендантский час — это запрет на нахождение на улицах и в общественных местах в определенное время суток. Обычно он вводится для поддержания порядка, во время ЧП или в военное время. Но в России есть комендантский час для несовершеннолетних. Он заключается в том, что детям до 18 лет категорически запрещено появляться на улице и в общественных местах в поздние часы без сопровождения взрослых. Комендантский час установлен в связи с реализацией положений статьи 14.1 закона 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и призван защищать здоровье детей, их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. По статистике правоохранителей, в вечернее и ночное время совершается больше всего преступлений, и задача взрослых — оградить детей от потенциальной опасности. Именно поэтому ночью несовершеннолетние должны находиться под присмотром родителей или опекунов. Такие меры помогают снизить и подростковую преступность.

В какое время действует комендантский час в Москве и Московской области Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори Правила комендантского часа для несовершеннолетних устанавливаются законами субъектов РФ. Так, в Москве и Московской области возраст, ограничивающий время нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения родителей (законных представителей), снижен со стандартных 18 до 16 лет. На территории Московской области действует закон Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области». Согласно статье 4 этого закона, несовершеннолетние до 16 лет не могут находиться в ночное время с 22:00 до 06:00, а в период с 1 мая по 31 августа в ночное время с 23:00 до 06:00 без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, в интернет-клубах, кафе, ресторанах и других местах, где допускается продажа алкоголя. В целом, «не допускается нахождение несовершеннолетних независимо от времени суток в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». В Москве действуют такие же правила — детям до 16 лет нельзя находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00. Владельцы коммерческих объектов, сотрудники учреждений вправе требовать от подростков документ, подтверждающий их возраст.

Где нельзя находиться ночью детям до 16 лет в Москве и Подмосковье Фото - © Freepik.com Запрещены для ночного посещения: места массового пребывания и отдыха граждан (улицы, площади, парки, скверы, стадионы, дворы, спортивные площадки, пляжи, лесопарковые зоны и другие места);

места общего пользования многоквартирных домов (лифты, подъезды, лестничные площадки, чердаки, подвалы);

городской и пригородный транспорт общего пользования, территории и помещения вокзалов, железнодорожных, автобусных станций;

места, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, и компьютерные игровые клубы;

места, которые предназначены для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечения и досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе (рестораны, кафе, закусочные, дискотеки, развлекательные клубы, букмекерские конторы).

Где нельзя находиться подросткам даже в сопровождении взрослых и даже днем Фото - © Unsplash.com Несовершеннолетним нельзя появляться даже днем и даже с родителями на объектах, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, и в иных местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.