Уральцам рассказали, как обезопасить себя от укусов клещей

Эксперт Фишкин: в Свердловской области обработки от клещей нужно проводить чаще

Врач общей практики и эксперт в сфере здравоохранения Роман Фишкин прокомментировал ситуацию с увеличением количества укусов клещей в Свердловской области. Он считает, что властям необходимо принять комплексные меры и защитить население, сообщает «Поясним за Тагил» .

«Роспотребнадзор проводит обработки парков, скверов, зон отдыха и детских лагерей. Однако в Свердловской области, где клещи активны даже в городской черте, обработки должны быть более масштабными и частыми. Муниципальные службы должны регулярно скашивать траву, убирать сухостой, размещать предупреждающие таблички», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что осведомленность населения играет ключевую роль, так как многие все еще не знают об эффективных методах защиты от клещей. Фишкин акцентировал внимание на важности разъяснений правил ношения защитной одежды, применения репеллентов и тщательного осмотра тела после пребывания на природе.

Свердловская область является опасным регионом с высоким риском заражения клещевым энцефалитом. В 2025 году заболеваемость увеличилась на 150% по сравнению с предыдущим годом. Вакцинация — наиболее действенный способ профилактики. Полный курс обеспечивает иммунитетом на 3 года, однако защищает только от энцефалита. Эффективность в отношении других распространенных клещевых инфекций, например, боррелиоза, отсутствует.

Фишкин предложил властям рассмотреть вариант обязательной вакцинации для лиц, чья деятельность связана с повышенным риском заражения, таких как работники лесного и сельского хозяйства, строители. Для остальных граждан следует активно проводить информационную кампанию в поддержку вакцинации.

В качестве альтернативы рассматривается возможность предоставления субсидий на анализ клещей. Стоимость платного анализа составляет 900-1000 рублей. Власти могли бы сделать его бесплатным для детей и льготных категорий граждан, считает эксперт.

Снижение количества укусов клещей в уральском регионе возможно при условии реализации комплекса мер: обработки территорий, повышения информированности населения и доступности вакцинации. Для лиц, чья профессиональная деятельность связана с лесом, вакцинация должна быть обязательной, заключил Фишкин.