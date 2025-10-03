Украина навредила почти 30 тысячам мирных жителей с 2014 года
Фото - © Фотобанк Лори
Из-за украинской агрессии пострадали 27 тыс. мирных жителей. Из них убиты более 7,2 тыс., среди которых 225 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СК РФ со ссылкой на заявления, сделанные первым заместителем председателя Следственного комитета Эдуардом Кабурнеевым во время оперативного совещания в Донецке с главой Следкома Александром Бастрыкиным.
Обвинительные приговоры составили против 674 человек. Заочно к ответственности привлекли 1 004 иностранных граждан.
Проведены расследования 185 уголовных дел против наемных солдат. По 145 вынесены обвинительные приговоры.
За последние 14 дней проведены расследования против наемников из Испании, Швеции, Финляндии и Бразилии.
Также Бастрыкин заслушал доклады о работе Следственного комитета в новых регионах.
