Украина атаковала Россию с помощью 31 дрона
В период с 15:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины активно обстреливали российские территории с помощью беспилотников. За указанный промежуток времени дежурными средствами ПВО был ликвидирован 31 дрон, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Предварительно известно, что противник использовал для атак российских территорий БПЛА самолетного типа. Обстрелам подверглись сразу пять российских регионов.
Больше всего дронов за вышеуказанное время сбили над Брянской областью — 13 штук. Калужскую область противник атаковал с помощью 11 беспилотников. Еще пять дронов сбили на подлете к Крыму, а по одному беспилотнику ликвидировали на пути в Тульскую область и над Московским регионом.
На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.
