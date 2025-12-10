Украина атаковала Россию с помощью 31 дрона

В период с 15:00 до 20:00 по московскому времени Вооруженные силы Украины активно обстреливали российские территории с помощью беспилотников. За указанный промежуток времени дежурными средствами ПВО был ликвидирован 31 дрон, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ .

Предварительно известно, что противник использовал для атак российских территорий БПЛА самолетного типа. Обстрелам подверглись сразу пять российских регионов.

Больше всего дронов за вышеуказанное время сбили над Брянской областью — 13 штук. Калужскую область противник атаковал с помощью 11 беспилотников. Еще пять дронов сбили на подлете к Крыму, а по одному беспилотнику ликвидировали на пути в Тульскую область и над Московским регионом.

На момент публикации заметки информации о пострадавших или каких-либо разрушениях не поступало.

