Учительница погибла при ударе дрона по частному дому в Запорожской области

При атаке ВСУ на населенный пункт Новозлатополь в Запорожской области погибла учительница. Об этом заявил глава Куйбышевского муниципального округа Кирилл Белов, сообщает ТАСС .

По его словам, украинские вооруженные формирования атаковали частный дом с помощью беспилотника. Погибла учительница младших классов и пения, которая трудилась в одной из школ округа.

Белов отметил, что рядом с домом нет и никогда не было военных объектов.

Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшей и заверил, что им окажут всю необходимую помощь.

