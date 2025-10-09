Участники СВО познакомились с работой фрязинского предприятия «ВЕЗА»

В рамках программы промышленный туризм Подмосковья для участников специальной военной операции и их семей 9 октября состоялась экскурсия по одному из ведущих предприятий городского округа Фрязино ООО «ВЕЗА». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Компания ВЕЗА была основана в 1992 году. За годы своего существования она прошла путь от небольшого производственного предприятия до крупного холдинга с собственными производственными мощностями, научно-исследовательским центром и широкой сетью дистрибьюторов по всей России и странам СНГ.

Сейчас компания ВЕЗА это крупнейший российский производитель полного технологического цикла вентиляционного и климатического оборудования.

Совместно с участниками СВО присутствовала Первый заместитель главы г. о. Фрязино Наталия Князева и депутат Совета депутатов Сергей Зак. Участникам СВО рассказали о деятельности предприятия, показали производственные процессы, также обсудили возможности трудоустройства.

Программа Промышленный туризм реализуется при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Совместно с Ассоциацией ветеранов СВО, и направлена на адаптацию участников СВО и помощь им в трудоустройстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.