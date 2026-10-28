Участники СВО и их семьи в Подмосковье могут оформить до 17 льгот одним заявлением

Участники СВО и их семьи могут получить до 17 льгот и выплат по одному заявлению через комплексную услугу «Защитники Отечества» на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье помимо федеральных мер поддержки участников СВО и их семей действуют 36 региональных мер. Они включают компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг, бесплатное питание и кружки для детей, юридическую и психологическую помощь.

Комплексная услуга «Защитники Отечества» позволяет оформить до 17 льгот и выплат одним заявлением. Она доступна участникам СВО, членам их семей, ветеранам боевых действий и военной службы.

В заявление можно включить ежемесячные и единовременные выплаты, компенсации ЖКУ и ОСАГО, выплату на приобретение технических средств реабилитации. Также доступны признание нуждающимися в социальном обслуживании, предоставление технических средств реабилитации и выдача социальной карты жителя региона.

Образовательные меры включают внеочередное зачисление в детский сад, запись в школу, зачисление в кружки и секции, бесплатное внеочередное зачисление на продленку для учеников 1–6 классов. Кроме того, можно оформить льготное питание школьникам, бесплатное двухразовое горячее питание студентам, договор о подключении в рамках догазификации и ежегодную выплату инвалидам СВО.

Услуга доступна по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/23083. Перед подачей заявления необходимо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.