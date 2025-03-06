Участники московских фестивалей помогают бойцам СВО

Участники московских фестивалей регулярно отправляют гумпомощь бойцам СВО. Они организуют сбор средств и пишут военнослужащим письма, сообщается на сайте мэра столицы.

Например, предприниматели, которые выставляли на площадках фестиваля «Московская Масленица» свой товар, отправляют продукцию и на СВО. Владелец фермерского хозяйства Ева Богоявленская из Адыгеи передает бойцам копченый адыгейский сыр и другие деликатесы премиум-класса.

По словам женщины, военнослужащим помогает и настоятель храма под Майкопом. Он собирает средства на арматуру, которую затем отправляют в зону СВО. Прихожане отправляют письма военнослужащим.

Другая участница «Московской Масленицы» тоже организует сборы помощи для бойцов СВО. Ее группа собирает продукты, бронежилеты и другие вещи и отвозит грузы в зону боевых действий.

В Москве также работает торговый домик, где продают пряники и печенье ручной работы. Лакомства тоже отправляют бойцам СВО.

«Московская Масленица» проходила в рамках проекта «Зима в Москве». Она объединила 53 тыс. мероприятий и 30 млн участников.