«Зима в Москве»: фестивальный проект в Москве объединил 53 тысячи мероприятий

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил участников и организаторов за завершившийся проект «Зима в Москве»: он объединил 53 тысячи мероприятий и 30 миллионов участников, сообщает «Царьград» .

«В минувшее воскресенье с завершением „Московской Масленицы“ подошел к концу и наш крупнейший проект „Зима в Москве“. В мероприятиях приняли участие почти 30 миллионов москвичей и гостей нашего города», — написал мэр в своем блоге.

В проект вошли яркие фестивали, такие как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Московская Масленица», «Китайский Новый год в Москве» и «Московские традиции».

Кроме того, программа включала популярные городские мероприятия: парад Дедов Морозов и Снегурочек, а также Дни студенчества в Москве и «Зимний день Московского спорта».

Масленицу в парках Подмосковья отпраздновали более 350 тысяч человек. Для посетителей прошли народные гулянья и хороводы, театрализованные шествия и угощения блинами.