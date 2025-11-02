Участники «Героев Подмосковья» высоко оценили практику между блоками проекта

В Московской области реализовывается программа «Герои Подмосковья» , участниками которой могут стать ветераны и участники специальной военной операции из разных уголков России. Младший сержант, член ассоциации ветеранов городского округа Котельники, участник программы Алексей Калугин высоко оценил качество практики, которую бойцы СВО проходят между блоками проекта.

«Между блоками у нас проходит практика. Куратор — глава городского округа Котельники Михаил Валерьевич Соболев. Он меня определил в отдел. Я сейчас прохожу практику в этом отделе. Коммуникация с ним на высоком уровне, он помогает. Михаил Валерьевич уделяет достаточное внимание для моего саморазвития. И, в принципе, много положительных моментов», — рассказал Калугин.

По словам младшего сержанта, участники программы «Герои Подмосковья» получают знания высокого уровня, связанные с государственным устройством власти. Всю полученную информацию у участников проекта есть возможность применить на практике.

«Хочется надеяться, что по окончании нашей учебы получится устроиться на высокие должностные посты. Возможность карьерного роста огромная. Очень хочется на это надеяться. Говорят, что лучшим будет предложена должность. Поэтому не могу сказать, что это 100% на всех распространяется. Но будем надеяться», — добавил Калугин.

Участник проекта также подчеркнул, что полученные знания в рамках обучения в том числе помогут россиянам найти достойную работу самостоятельно.

О программе

Программа «Герои Подмосковья» создает кадровый резерв из ветеранов СВО. Участников обучают управленческим навыкам, чтобы они могли занять руководящие должности в областных и муниципальных органах власти, а также в бизнесе.

Обучение длится год и проходит бесплатно в очно-заочном формате. Программа разделена на четыре модуля. Между учебными блоками ветераны стажируются в государственных и муниципальных организациях, где с ними работают опытные наставники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов СВО и даст им необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.