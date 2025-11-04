Участники «Героев Подмосковья» перенимают опыт напрямую у министров

В рамках реализуемой программы «Героев Подмосковья» участники проходят не только лекции, но и изучают блок, предназначенный для самообучения. Младший сержант, член ассоциации ветеранов городского округа Котельники, участник программы Алексей Калугин рассказал, что ветераны и бойцы СВО получают не только теоретические знания, но и опыт от министров и членов правительства Московской области напрямую.

По словам Калугина, программа «Герои Подмосковья» помогает ее участникам повысить компетенцию. Обучение строится таким образом, что полученную теорию получается сразу же закрепить на практике под чутким руководством кураторов, министров и членов правительства Подмосковья.

«Мы стараемся, мы учимся, мы впитываем новые знания, подкрепляем все это практикой. Соответственно, почерпнуть можно много чего. С нами работают и наши кураторы, и министры, и члены правительства Московской области. Очень приятно, что преподают не просто люди, которые знают программу по теории наизусть, а те, кто непосредственно работает в этой сфере. Это многого стоит. И очень приятно учиться у настоящих профессионалов своего дела, которые на 100%, как в теории, так и на практике, знают то, о чем говорят», – рассказал младший сержант.

О программе

В Подмосковье реализуется проект «Герои Подмосковья», формирующий резерв управленческих кадров из числа ветеранов специальной военной операции. Цель обучения – дать участникам необходимые компетенции для занятия руководящих постов в органах власти регионального и муниципального уровня, а также в коммерческих структурах.

Годичный курс, организованный в смешанном очно-заочном формате, все участники проходят на безвозмездной основе. Учебный план состоит из четырех тематических блоков. В перерывах между модулями ветераны проходят практическую подготовку в государственных и муниципальных учреждениях под руководством опытных менторов.

«Я считаю, что если возможность принять участие выпала, ее нужно обязательно использовать в связи с тем, что есть поручение президента (Владимира Путина – ред.) о том, что в органы власти нужно подтягивать ребят, которые уже, можно сказать, многое сделали для страны и будут дальше трудиться на ее благо. Истинные патриоты сейчас, я считаю, в полях специальной военной операции куют наше будущее. Патриоты в виде ветеранов боевых действий. Верховный главнокомандующий очень мудро поступил, что таких людей он допускает к власти. Это, опять же, некое шахматное действие с его стороны. Очень грамотное и мудрое», – добавил Калугин.

Кто проходит обучение

По словам Калугина, в программу «Герои Подмосковья» проходят бойцы СВО, которые обладают стрессоустойчивостью, порядочностью, коммуникабельностью и обязательно компетенцией.

«Я не скажу, что все военные такие компетентные, поэтому важно нарабатывать этот навык. Но, в любом случае, основные качества это порядочность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. Важно общаться с людьми, с народом. Соответственно, это основные качества государственного служащего должны быть. Потому что мы государевы служащие, мы служим кому? Народу», - заключил участник программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что данная образовательная программа станет хорошим подспорьем для бойцов СВО и даст им необходимые знания и компетенции.

«Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции. Сегодня в ключевых отраслях экономики Подмосковья, государственном и муниципальном управлении, предпринимательстве надежные и целеустремленные профессионалы востребованы как никогда. Характера и лидерских качеств нашим героям точно не занимать, а во всем остальном мы обязательно поможем. Желаю новых побед и — только вперед», — сказал глава региона.

