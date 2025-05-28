Участники «Боевого братства» Раменского отвезли гумпомощь медикам на Донбасс

В Раменском округе живут люди, чьи сердца наполнены теплом, а души — милосердием. Именно они собирают гуманитарку для участников СВО. Им не жалко потратить личное время для помощи бойцам. «Своих не бросаем» — это не лозунг, а образ жизни. Каждый акт доброты, каждое пожертвование — не просто передача вещей или денег. Это проявление заботы, внимания и любви. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Собрав целую машину гуманитарки, участники Раменского отделения «Боевого братства» Павел Сироткин и Алексей Колмогоров отправились на Донбасс. Там их уже ждали. Впереди — больше 1 тыс. км. Но разве это проблема для двух ветеранов боевых действий, спецназовцев? Особенно, когда стоит важная цель — доставить нужный и ценный груз.

Его собирали всем миром: ветераны Совета ветеранов, члены Раменского отделения «Боевое братство», участники СВО, сотрудники «Раменского медиацентра», представители Общественной палаты Раменского округа, предприниматели и неравнодушные жители муниципалитета. Например, военный медик и фронтовой волонтер Евгений Иващенко прислал несколько коробок с медикаментами, на которые поступил запрос от Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Команда помощи из д. Клишева принесла несколько коробок с провизией, постельным бельем и подушками-косточками, которые так востребованы в полевых госпиталях. Раменские мастерицы их изготавливают сами. Продукты, одежда, носки, окопные свечи, медицина, маскировочные сети, сделанные золотыми руками раменских женщин. Разумеется, детские письма, так согревающие душу и, конечно, «вкусняшки», поднимающие настроение. Все для фронта, все для Победы.

Бойцы встретили волонтеров из Раменского как родных. И не важно, что люди на Донбассе встретились друг с другом впервые. Искреннее тепло душ почувствовалось с первых минут, оно сразу разлилось по пространству, наполняя его добром и светом.

Разгружали гуманитарку вместе. А потом волонтеров позвали пить чай. Бойцы угощали гостей солдатской кашей и вкусным чаем. В благодарность за доставленный груз подарили флаг подразделения, расписались на память на флаге Раменского отделения «Боевого братства».

«Хотите небольшую экскурсию?», — спросили бойцы волонтеров. «Конечно!» — ответ не заставил себя ждать.

Посетили палаты, где лечат раненых. Посмотрели на помещение, где проходит досуг военных.

В качестве заслуженного отдыха ветераны боевых действий отправились на легендарный курган, мемориальный комплекс «Саур-Могила», чтобы поклониться воинам, отдавшим свои жизни на этой высоте в годы Великой Отечественной войны и стоявших до последнего ополченцев Донбасса в 2014-м.

Участники военных событий Чеченской кампании Алексей Колмогоров и Павел Сироткин тихо всматривались в барельефы, вглядывались в лица бойцов, наверняка вспоминая и своих боевых товарищей, пополнивших небесный батальон.

В 2014 году мемориальный комплекс «Саур-Могила» потерпел много разрушений по вине вооруженных сил Украины. При восстановлении было решено оставить на барельефах следы обстрелов и фрагменты снарядов, поразивших памятники, но не убивших память.

«От одной мысли, как насмерть стояли здесь наши деды и спустя время бойцы батальона „Восток“, холодеет кровь», — отмечает журналист Раменского медиацентра Ольга Неаполитанская, которая вместе с участниками Раменского отделения «Боевого братства» ездила на Донбасс.

«Саур-Могила — стратегическая высота. Кто ее держал — тот владел дорогой на юг и восток», — объясняют ветераны.

Семеро бойцов, погибших при обороне Саур-Могилы, покоятся на кургане. Рядом стоит православный храм. А сам курган словно засыпан цветами: синие, белые, желтые, от ветра они то и дело клонятся вниз, будто кланяются этой многострадальной земле.

Вечный огонь горит в память о тех, кто стоял за Донбасс. Смотрит солдат с вершины кургана вокруг, давая понять, что не сломить дух воина, стоящего за родные просторы, за Родину, за мать, за детей, за могилы дедов. Не сломить, и не победить.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.