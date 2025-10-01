Участникам СВО из Ленинского округа передали инвекторные генераторы

В Ленинском городском округе состоялась передача очередной партии гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в СВО. Приобретенные инвекторные генераторы, необходимые для обеспечения автономного электропитания в зоне боевых действий, были переданы супруге одного из военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Мы активно взаимодействуем с администрацией Ленинского городского округа, предпринимателями, образовательными учреждениями и неравнодушными жителями муниципалитета, которые оказывают посильную помощь. На этот раз компания „Ситимед“ помогла нам с закупкой всего необходимого оборудования», — сказал руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елены Перепелицы.

Сообщается, что заявка была официально подтверждена командованием воинской части, где указали на острую необходимость в источниках автономного электропитания. Генераторы были вручены супруге одного из бойцов, которая организует их дальнейшую отправку представителям части для оперативной доставки на передовую.

«Каждая рота получит по генератору. Фронту очень нужна такая поддержка. Запросы приходят регулярно, ведь помощь требуется постоянно», — подчеркнула жена военнослужащего.

Работа по сбору и отправке гуманитарной помощи для участников СВО ведется в Ленинском городском округе на постоянной основе, что является примером сплоченности и поддержки защитников Отечества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.