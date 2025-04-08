Участник СВО встретился с трудовым коллективом АО «Водоканал»

сегодня в 12:53

На базе ОА «Водоканал» в городском округе Красногорск состоялась встреча с ветераном боевых действий, старшим лейтенантом, ведущим специалистом-экспертом военного комиссариата городского округа Красногорск Андреем Карташевым. Он поделился с сотрудниками ресурсоснабжающей организации интересными фактами из своего боевого опыта и рассказал о том, как складывается жизнь после возвращения с передовой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Общаясь с трудовым коллективом, Андрей Карташев отметил важность поддержки в тылу.

«Каждый на своем месте должен приближать нашу общую Победу», — сказал участник специальной военной операции.

Проведение на предприятиях таких встреч с Героями в формате «вопрос-ответ» становится доброй традицией. Ранее ветераны боевых действий Антон Киселенко и Виталий Рузавин пообщались с коллективом Красногорской теплосети.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.