Участник СВО вместе со своей невестой связали себя узами брака в Серпухове

Участник СВО с позывным Лампа вместе со своей возлюбленной Еленой связали судьбы узами брака в городском округе Серпухов. Военнослужащий является кавалером ордена Мужества, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Иван проявил героизм в ходе освобождения Курской области. Особенно отличился в сложнейшей операции на суджанском направлении, где провел 11 дней в газовой трубе, спасая раненых товарищей, которых искренне называет братьями. Его поступок говорит о силе духа, отваге и истинном патриотизме.

Разделить радость с молодоженами пришли руководитель Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидия Халачева и депутат окружного совета Надежда Еремина. Дочь пары с удовольствием посещает мероприятия центра, где помогают военнослужащим и членам их семей.

«От всей души поздравляем Ивана и Елену с созданием семьи! Пусть ваш совместный путь будет наполнен счастьем, любовью и взаимопониманием. Желаем крепкого здоровья, душевного тепла, уверенности в завтрашнем дне и благополучия вашей молодой семье. Да сопутствует вам успех во всех начинаниях, а в доме всегда царят гармония и покой. С праздником!» — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание участникам СВО и их семьям. Подмосковье плотно работает с фондом «Защитники Отечества».

«Мы максимально стараемся оказывать услуги проактивно. Фонд „Защитники Отечества“ теперь есть в каждом МФЦ, а их у нас 223. Эта сеть МФЦ есть в каждом городе, большом и малом», — отметил Воробьев.

