Участник СВО стал замминистра промышленности и энергетики Саратовской области

Забелкин является участником региональной программы «Наши герои». Во время службы он проявил себя как надежный товарищ. Он помогал эвакуировать раненых бойцов, спасал жизни сослуживцев.

До отправления на СВО Забелкин работал на производственных площадках, занимал руководящие должности. Бусаргин уверен, что полученный опыт поможет ему в работе на новой должности.

«Более того, в рамках стажировки вместе с наставником он уже посетил несколько саратовских предприятий и подробно изучил работу промышленного комплекса региона», — написал губернатор.

