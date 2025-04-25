Участник СВО рассказал, почему из военных получаются отличные управленцы

Военные приучены к ответственности за других людей, чтобы было как можно меньше потерь, и именно поэтому из них получаются отличные управленцы, сообщил РИАМО участник СВО, полковник, кандидат технических наук, доцент Вячеслав Артемов.

По словам Вячеслава Артемова, военные пропускают войну через свое сердце. Именно это делает их «непохожими на компьютеры». На фронте рождается огромная ответственность за соратников и их семьи. Это заставляет мыслить масштабнее.

«Ты в ответе за каждого, в первую очередь перед их родителями, перед их женами, детьми. Поэтому это приучает человека к ответственности, серьезной ответственности. Поэтому эти люди, на мой взгляд, как раз при определенной дополнительной подготовке будут эффективны в государственной службе», — сказал Артемов.

В переподготовке может помочь проект «Герои Подмосковья». Он дает возможность военнослужащим получить новые знания и навыки, чтобы построить успешную карьеру в мирной жизни. Для участия нужны российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа «Герои Подмосковья» была создана по личному поручению президента России Владимира Путина. Основная цель проекта — помочь военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

«В разговоре наши фронтовики часто делятся своими мечтами и планами: одни хотят вернуться в мирную профессию и продвинуться по службе, а другие — построить свой бизнес или заняться общественной работой. Образовательная программа, которую мы подготовили, станет хорошим подспорьем, даст необходимые знания и компетенции», — заявил глава региона.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля. Затем участникам нужно пройти онлайн-тестирование, которое будет проводиться в два этапа: основной поток — с 5 по 7 мая, дополнительный — с 26 по 29 мая. Следующий этап — собеседования с кандидатами, которые пройдут с 30 мая по 24 июня. Окончательные результаты отбора будут объявлены 1 июля.

Обучение по программе профпереподготовки начнется в сентябре 2025 года и продлится ровно год — до сентября 2026 года. Программа реализуется в очно-заочном формате и полностью бесплатна для участников. После успешного завершения обучения лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья либо будут включены в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой уникальный образовательный проект, который сочетает в себе получение качественных знаний с реальными возможностями для профессионального роста и трудоустройства. Она помогает участникам СВО успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал.