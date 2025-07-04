Дмитровские долголеты покорили «Тропу здоровья»

Проект губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва «Активное долголетие» популярен среди пожилых жителей Дмитровского округа. Участники программы с удовольствием занимаются гольфом, большим теннисом, катаются на велосипедах, осваивают компьютерную грамотность, участвуют в творческих мастер-классах и даже совершают полёты на аэростатах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специально для них спортивно-оздоровительный комплекс «Сорочаны» организовал новую активность — маршрут «Тропа здоровья». Несмотря на не самую благоприятную погоду, группа энергичных пенсионеров с энтузиазмом откликнулась на приглашение и совершила небольшое, но очень увлекательное путешествие. Маршрут прогулки пролегал через живописные уголки «Сорочан». Участники, вооружившись не только зонтиками и плащами, но и отличным настроением, бодро шагали по извилистым тропинкам, наслаждаясь красотой окружающей природы.

Оздоровительный эффект прогулки превзошёл все ожидания. Свежий воздух, насыщенный фитонцидами хвойных деревьев, в сочетании с умеренной физической активностью подарил участникам прилив сил и бодрости. Даже пасмурное небо не смогло омрачить радость от общения с природой.

Программа мероприятия включала не только пешую прогулку, но и насыщенную культурную часть. После активного времяпрепровождения на свежем воздухе участников ждал тёплый приём в уютном кафе комплекса. Ароматный травяной чай в сочетании с домашними пирогами стал прекрасным завершением прогулки. Творческий вечер раскрыл неожиданные таланты участников. Звучали не только известные стихотворения Агнии Барто и Леонида Филатова, но и авторские произведения самих долголетов. Весёлые конкурсы и душевные песни создали атмосферу настоящего праздника.

«В нашем округе проект губернатора „Активное долголетие“ демонстрирует свою высокую эффективность. Его участники не раз доказали, что активная жизненная позиция и любовь к движению — ключ к долголетию и хорошему настроению, а возраст — это всего лишь цифра в паспорте», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему