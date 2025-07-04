В Некрасовском благоустраивают лесопарковую зону

По поручению временно исполняющего полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаила Шувалова его заместитель Сергей Лопатников проверил ход работ по благоустройству лесопарковой зоны между микрорайонами Строителей и Трудовая в поселке Некрасовский, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время на территории ведутся земляные работы: устанавливается бортовой камень, закладные под будущее освещение, прокладываются кабели. Несмотря на сложные погодные условия, подрядная организация продолжает работы в соответствии с графиком.

«Новая пешеходная зона станет подарком для всех жителей Некрасовского. Здесь можно будет отдыхать всей семьёй, заниматься спортом, проводить время с друзьями. Ход работ по благоустройству держу на личном контроле — важно, чтобы объект был сдан в срок и соответствовал всем стандартам качества», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Проект благоустройства направлен на создание комфортного пространства для жителей всех возрастов. Уже скоро здесь планируется открыть: уютные зоны с навесами, качелями и скамейками, 6 оборудованных площадок для пикников с мангалами и барбекю, установят крытые контейнерные площадки и туалетный модуль, доступный для маломобильных граждан.

Оборудованные прогулочные маршруты, вело-пешеходная дорожка — неотъемлемая часть парка. И, конечно, детские и спортивные площадки: игровые зоны для детей, спортивная площадка с тренажёрами и полосой препятствий, памп-трек для любителей экстремального катания.

Большое значение будет уделено безопасности. Здесь предусмотрены система видеонаблюдения «Безопасный регион» и современное уличное освещение.

Благоустройство ведётся в рамках программы развития общественных пространств Дмитровского округа и направлено на повышение качества жизни жителей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.