Участник операции «Труба» в Судже получил тяжелое отравление

Военный из Челябинской области Евгений Зайцев, участвовавший в операции «Труба» («Поток») в Курской области, получил тяжелое отравление. Армеец находится в госпитале, сообщает URA.RU со ссылкой комментарий матери пострадавшего Ларисы Х.

О госпитализации Евгения также заявил Совет ветеранов Новобуринского поселения. Военнослужащий является уроженцем Кунашакского района.

«Герой, который был в Судже в рамках операции „Труба“ („Поток“) — Зайцев Евгений <…>. Сейчас он находится в госпитале, получил тяжелое отравление», — приводятся слова Совета ветеранов и матери пострадавшего в группе «Тюльпан.ку — Новости. Кунашакский район. Кунашак» в социальных сетях.

8 марта стало известно, что российские войска провели дерзкую операцию «Труба» по выходу в тыл ВСУ в Курской области. В ходе нее бойцы ВС РФ проползи по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» и зашли в спину противнику, что помогло освободить новые территории в российском приграничном регионе.

По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, в операции по проходу по трубе трубопровода в Суджу участвовали более 600 российских штурмовиков.

Подробнее о мартовском наступлении армии России и освобождении Суджи и других территорий Курской области читайте в статье РИАМО.