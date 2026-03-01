«Госслужба напряженная, требует большой отдачи. Карьера, наверное, на втором месте, потому что ее еще нужно суметь реализовать. Восстановление — дополнительный аспект. В первую очередь помогает семья и окружение. Программа тоже способствует адаптации к мирной жизни, но это не основной критерий, — заявил он.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

