Участник «Героев Подмосковья» Жуковский: проект помогает адаптироваться

Проект «Герои Подмосковья» помогает социально адаптироваться после СВО. Он дает много возможностей, учит ставить перед собой цели и достигать их, сообщил РИАМО старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

«Сама по себе программа очень хорошая и важная. Она раскрывает устройство государства, работу госорганов. Ты начинаешь лучше понимать, как все устроено и почему не всегда то, что мы хотим получить от государства, происходит мгновенно. Появляется понимание глубинных процессов при реализации проектов. В целом расширяется кругозор, становится понятнее сама система и ее логика», — поделился Жуковский.

По его словам, это действительно интересно и познавательно.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в мастерской управления «Сенеж» запущен третий модуль обучения региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты будут проходить тонкости регионального и муниципального управления.

«Идет третий модуль — это все, что касается специфики управления таким большим регионом, как Подмосковье. Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что помимо лекций у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.