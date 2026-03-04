Наставничество в проекте «Герои Подмосковья» — это не формальность. Общение происходит регулярно и никто не чувствует себя брошенным, рассказал РИАМО старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

Его наставник — министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. Назначение происходило после психологических тестов и оценки гражданского опыта. При этом участников предупредили, что они всегда могут сменить сферу.

«С наставником общаюсь регулярно. Последний раз обсуждали начало дипломной работы, ее структуру, вопросы, которые стоит поднимать. Наставник всегда на связи, помогает. Это не формальность. Никто не чувствует себя брошенным», — рассказал Жуковский.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

