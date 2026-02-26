Участник «Героев Подмосковья»: вдохновляет, если готовы внедрять твои решения

Старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский рассказал РИАМО, что ощущение вдохновения от участия в программе начало появляться, когда определяется тема дипломной работы.

«Ты анализируешь систему, приходишь к наставнику с предложениями, говоришь: вот здесь можно сделать так. И тебе отвечают: идея хорошая, давай работать. Понимаешь, что знания, полученные за два модуля, уже можно применять», — добавил Жуковский.

Он подчеркнул, что тогда возникает чувство удовлетворения.

«Ты видишь результат своей работы. Не приходишь с позицией „все плохо, все надо сломать“, а анализируешь, предлагаешь точечные решения. И если их готовы внедрять — это вдохновляет», — заключил собеседник.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе, длящееся 12 месяцев, является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о третьем модуле обучения региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты расскажут об использовании технологий ИИ, поделятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

