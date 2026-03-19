Участник «Героев Подмосковья» Шарин: мне подошла эта программа

«Я тоже подавал заявку (на программу „Время героев“ — ред.), но тогда еще находился на службе. Когда вышел на гражданку, <…> узнал, что есть аналогичная программа в Подмосковье. Я сам не проживал в Московской области, и для меня это было важно, потому что это одна из немногих программ, которая принимала заявки от иногородних, то есть от тех, кто готов переехать в регион», — отметил Шарин.

Он добавил, что такие условия ему подошли, поэтому он подал заявку и прошел конкурс.

«При этом я для себя эти программы особо не разделял. Как и многие, я впервые услышал о них в послании президента (России Владимира Путина — ред.) и откликнулся. А Московскую область выбрал именно потому, что программа действительно давала возможность участвовать людям из других регионов, — пояснил Шарин.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.