Участник «Героев Подмосковья» рассказал о важных качествах для госслужбы

Потеряться в программе «Герои Подмосковья» не дадут — есть наставник, преподаватели, товарищи, сообщил РИАМО старший лейтенант, участник программы «Герои Подмосковья» Денис Жуковский.

«Главное — не бояться, пробовать новое и понимать свою мотивацию. Тогда все получится. Здесь и адаптация, и обновление госслужбы», — сказал Жуковский.

Он подчеркнул, что люди после боевых действий меняются, у них становятся более выраженными качества характера, они умеют принимать решения и нести за них ответственность.

«Эти качества важны для государственной службы», — добавил старший лейтенант.

О программе

По поручению президента РФ Владимира Путина в Московской области действует программа «Герои Подмосковья». Ключевая задача данного проекта — открыть для ветеранов специальной военной операции горизонты для приобретения новых компетенций, совершенствования лидерских качеств и содействия в построении профессионального пути в государственных структурах или коммерческих организациях.

Участие в программе является бесплатным для всех, кто успешно прошел конкурсный отбор. Программа включает в себя четыре очно-заочных модуля и стажировку, в частности, в органах государственной власти и муниципальных образованиях. Весь процесс обучения сопровождается опытными наставниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об обучении в рамках региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». На лекциях студенты изучают тонкости регионального и муниципального управления.

«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства и так далее. Важно, что, помимо лекций, у участников программы есть возможность под руководством наставников познакомиться с работой на местах, погрузиться во многие процессы», — подчеркнул губернатор.

