Участник «Героев Подмосковья» рассказал о работе и отношениях с коллегами

Он отметил, что на новой должности некоторые коллеги с удовольствием делились опытом своей деятельности.

«Я, может быть, скажу избитую истину, но люди, прошедшие СВО, по-другому воспринимают то, что происходит. Для них служение Отечеству — это не просто лозунг, а образ мышления и жизни. И не имеет значения, в зоне СВО это или на госслужбе: и там, и там это является служением. И если нас призвал верховный главнокомандующий, значит, это действительно необходимо для страны», — подчеркнул Батенин.

О программе

Ранее в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» торжественно выдали дипломы участникам программы «Герои Подмосковья». Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что после стажировок участники защитили свои проекты.

«Они (участники — ред.) смогли применить полученные знания на практике в рамках стажировок, по итогам которых каждый защитил свой проект. Очень надеюсь, что все выпускники программы смогут найти применение приобретенным в ходе обучения профессиональным навыкам и компетенциям. Уже сейчас некоторые из них работают в органах местного самоуправления, государственной власти причем как регионального, так и федерального уровня», — добавил губернатор.

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