В Подмосковье подали более 220 тыс заявлений на учет и регистрацию недвижимости

Управление Росреестра по Московской области получило за октябрь свыше 220 тыс. заявлений на учет и регистрацию недвижимости. Наибольшая часть обращений касалась регистрации прав, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За октябрь в управление Росреестра по Московской области поступило порядка 134 тыс. заявлений на государственную регистрацию прав и более 62 тыс. — на государственный кадастровый учет. Еще около 25 тыс. обращений подали в рамках единой процедуры, которая объединяет кадастровый учет и регистрацию прав и позволяет сократить время оформления документов.

На регистрацию ипотеки поступило свыше 13 тыс. заявлений. На регистрацию договоров долевого участия подали порядка 5 тыс. заявлений в электронном виде.

Жители региона все чаще используют цифровые форматы взаимодействия с Росреестром. Перечень электронных сервисов и пошаговые инструкции размещены на официальном сайте ведомства в разделе «Электронные услуги и сервисы». Дистанционный формат позволяет гражданам и профессиональным участникам рынка получать госуслуги без посещения офисов и ускорять оформление недвижимости.

«Реализация электронных услуг способствует получению актуальных сведений о недвижимости, безопасности сделок и улучшает качество предоставления государственных услуг по оформлению объектов недвижимости», — отметил заместитель начальника отдела организации и контроля управления Николай Войтович.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.